В Москве более 1,7 тысячи самозанятых зарегистрировались на портале поставщиков
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Об этом сообщает НСН.
По его словам, самозанятые предприниматели получили возможность участвовать в госзакупках наравне с представителями малого и среднего бизнеса.
В текущем году самозанятые заключили на портале около 400 контрактов общим объёмом 46 млн рублей. Более половины из зарегистрировавшихся самозанятых — из Москвы, остальные — предприниматели из Московской области, Краснодарского края и Санкт-Петербурга.
«Платформа предназначена для закупок малого объёма. Работа на ней бесплатна, все операции совершаются оперативно в формате электронного магазина, а контракты заключаются онлайн с использованием электронной подписи», — рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
Как ранее сообщал сайт «Москва 24», в Москве рассказали о работе сервиса «Интерактивный помощник».