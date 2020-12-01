В Москве более 1,7 тысячи самозанятых зарегистрировались на портале поставщиков

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о том, что с июля 2020 года на портале поставщиков в качестве самозанятых зарегистрировались более 1,7 тыс. пользователей.
В Москве более 1,7 тысячи самозанятых зарегистрировались на портале поставщиков
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает НСН.

По его словам, самозанятые предприниматели получили возможность участвовать в госзакупках наравне с представителями малого и среднего бизнеса.

В текущем году самозанятые заключили на портале около 400 контрактов общим объёмом 46 млн рублей. Более половины из зарегистрировавшихся самозанятых — из Москвы, остальные — предприниматели из Московской области, Краснодарского края и Санкт-Петербурга.

«Платформа предназначена для закупок малого объёма. Работа на ней бесплатна, все операции совершаются оперативно в формате электронного магазина, а контракты заключаются онлайн с использованием электронной подписи», — рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Как ранее сообщал сайт «Москва 24», в Москве рассказали о работе сервиса «Интерактивный помощник».

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