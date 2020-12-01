В Петербурге фотомодель убила своего мужа
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
Сообщается, что пара проживала в съёмной квартире на Гагаринской улице. Сергей устроил вечеринку и пригласил в гости свою подругу, которой сделал несколько комплиментов. Между супругами завязалась ссора, в процессе которой Лилия ранила мужа ножом в грудь.
«Мужчина был госпитализирован бригадой скорой помощи в НИИ скорой помощи. Однако спасти его не удалось, от полученных травм он скончался. Задержанная жена погибшего заявила, что конфликт произошёл из-за ревности», — сообщил источник.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Петербурга, Судакова признала в суде, что нанесла своему мужу удар ножом, отчего он скончался в больнице. Ей предъявлено обвинение.
По решению суда фотомодель арестована на два месяца.