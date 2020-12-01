В Петербурге фотомодель убила своего мужа

В Санкт-Петербурге 25-летняя фотомодель Лилия Судакова нанесла удар ножом своему супругу Сергею, в результате чего он скончался. Возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает kp.ru.

Сообщается, что пара проживала в съёмной квартире на Гагаринской улице. Сергей устроил вечеринку и пригласил в гости свою подругу, которой сделал несколько комплиментов. Между супругами завязалась ссора, в процессе которой Лилия ранила мужа ножом в грудь.

«Мужчина был госпитализирован бригадой скорой помощи в НИИ скорой помощи. Однако спасти его не удалось, от полученных травм он скончался. Задержанная жена погибшего заявила, что конфликт произошёл из-за ревности», — сообщил источник.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Петербурга, Судакова признала в суде, что нанесла своему мужу удар ножом, отчего он скончался в больнице. Ей предъявлено обвинение.

По решению суда фотомодель арестована на два месяца.