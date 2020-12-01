Эксперт прокомментировал ситуацию с автокредитами в России
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«Первый фактор чисто математический: растёт портфель, растёт объём выдачи, и это неизбежно тащит за собой рост просроченной задолженности. Другим фактором является осень: испортилась погода, снизилось настроение, это тоже может влиять на дисциплину платежей», — заявил он в беседе с НСН.
По его мнению, ничего драматичного пока не происходит, и рост находится в пределах органичного развития рынка.
Как отметил эксперт, существенная часть просрочки — менее 30 дней, то есть она краткосрочная.
«С такой просрочкой банки умеют работать достаточно эффективно, она не превращается в безнадёжную», — добавил Грибанов.
Из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс» следует, что в октябре россияне пропустили платежи по автокредитам на 638 млн рублей, а объём просрочки до 30 дней вырос на 10,6% по сравнению с сентябрём.
Ранее независимый экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с автокредитованием в России.