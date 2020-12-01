Эксперт прокомментировал ситуацию с автокредитами в России

Короткая ссылка
Генеральный директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов прокомментировал ситуацию с автокредитами в России, в том числе данные о том, что в октябре граждане пропустили платежи на 638 млн рублей.
Эксперт прокомментировал ситуацию с автокредитами в России
  • Pixabay

«Первый фактор чисто математический: растёт портфель, растёт объём выдачи, и это неизбежно тащит за собой рост просроченной задолженности. Другим фактором является осень: испортилась погода, снизилось настроение, это тоже может влиять на дисциплину платежей», — заявил он в беседе с НСН.

По его мнению, ничего драматичного пока не происходит, и рост находится в пределах органичного развития рынка.

Как отметил эксперт, существенная часть просрочки — менее 30 дней, то есть она краткосрочная.

«С такой просрочкой банки умеют работать достаточно эффективно, она не превращается в безнадёжную», — добавил Грибанов.

Из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс» следует, что в октябре россияне пропустили платежи по автокредитам на 638 млн рублей, а объём просрочки до 30 дней вырос на 10,6% по сравнению с сентябрём.

Ранее независимый экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с автокредитованием в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить