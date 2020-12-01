Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в регионах России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 рассказала о ситуации с коронавирусом в регионах России.

«В динамике эпидпроцессов в целом по Российской Федерации мы видим замедление темпов роста, однако среднесуточный показатель заболеваемости очень различен в разных субъектах России», — заявила Попова.

По её словам, «если в целом по Российской Федерации в среднем за прошедшую неделю он был 17,8 на 100 тыс. населения, в Республике Татарстан — 2,1, то в Республике Карелия он составляет 63 на 100 тыс. населения».

«То есть эпидситуация коррелирует с принимаемыми мерами, с требовательностью к их применению и выглядит очень различно по всем 85 субъектам», — отметила глава Роспотребнадзора.

Она добавила, что «показатель репродукции — с середины октября отмечается снижение его до единицы, при этом пока неустойчивое, в последние дни это 1,2, но в большинстве регионов — 62 субъектах — этот показатель меньше или равен единице».

Согласно данным оперштаба на 1 декабря, в России в течение суток выявили 26 402 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтверждённых случаев с начала эпидемии в стране достигло 2 322 056.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях заболевания.