В Екатеринбурге сообщили результаты проверки по факту инцидента с ребёнком в автобусе

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В Екатеринбурге прокуратура привлекла к ответственности диспетчера транспортной компании за то, что водитель автобуса высадил в безлюдном месте девятилетнюю девочку.
В Екатеринбурге сообщили результаты проверки по факту инцидента с ребёнком в автобусе
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошёл 11 октября. Водитель автобуса №054 не остановился на остановке «Дом культуры», где изначально должен был выйти ребёнок.

«Водитель остановился только на въезде в микрорайон Солнечный по требованию одного из пассажиров, в неустановленном для высадки пассажиров месте, где вынуждена была выйти и девочка», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ведомстве провели проверку, во время которой выяснилось, что водитель нарушил права несовершеннолетнего ребёнка.

Диспетчер транспортной компании привлечён к дисциплинарной ответственности. В самой компании был проведён инструктаж с водителями и кондукторами.

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