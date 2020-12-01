Эпидемиолог Роспотребнадзора оценила ситуацию с коронавирусом в России

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Заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева оценила ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Эпидемиолог Роспотребнадзора оценила ситуацию с коронавирусом в России
  • © РИА Новости

Она сообщила, что «в России в целом наметился тренд на стабилизацию ситуации с COVID-19».

По её словам, «есть ряд субъектов, где прослеживается уверенная тенденция на стабилизацию».

«Стоит отметить, что ситуация с коронавирусом зависит от каждого из нас — важно соблюдать все рекомендуемые меры профилактики распространения вируса, нужно поддерживать коллективизм — всем вместе объединиться и победить инфекцию», — цитирует РИА Новости Плоскиреву.

Согласно данным оперштаба на 1 декабря, в России в течение суток выявили 26 402 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтверждённых случаев с начала эпидемии в стране достигло 2 322 056.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях заболевания.

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