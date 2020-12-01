Пушкина прокомментировала ситуацию в здравоохранении в России

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Депутат Госдумы Оксана Пушкина прокомментировала ситуацию в здравоохранении в России.
Пушкина прокомментировала ситуацию в здравоохранении в России
  • © Фото из личного архива Оксаны Пушкиной

«У меня мама живет в Петрозаводске. Я очень хорошо знаю, как всё происходит в маленьких городах. Я устраивала два дня назад в ночи жителя Сочи. На неделе — жителя Ставрополя, Краснодара. Питер мне почему-то не звонит. И далее по географии. Это система здравоохранения так работает. У меня есть письма от врачей, которых увольняют, потому что они говорят правду про нашу систему, а не рапортуют о победах на этом фронте. Победы будут тогда, когда мы перестанем умирать», — отметила Пушкина в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.

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