ВДВ России проведёт более 2,6 тысячи учений в 2021 году

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Российские десантники проведут более 2,6 тыс. учений с боевой стрельбой в новом учебном году, который начинается в Вооружённых силах 1 декабря.
ВДВ России проведёт более 2,6 тысячи учений в 2021 году
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Как уточняется, будет проведено свыше 1800 боевых стрельб отделений, более 550 боевых стрельб взводов, более 150 ротных тактических учений, из которых порядка 30 будут двухсторонними.

«В целях повышения уровня огневой выучки личного состава войск и качества организации боевой подготовки особое внимание будет уделено огневой подготовке при проведении  учебных стрельб и контрольных занятий для всех категорий военнослужащих», — говорится в сообщении.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что в Тульском соединении ВДВ провели работу по внедрению новых методик боевой подготовки с элементами тактической стрельбы.

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