В Москве за сутки умерли 76 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки скончались 76 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 8978, следует из данных оперативного штаба.
- © РИА Новости / Илья Питалев
«В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
По состоянию на 30 ноября в Москве за сутки COVID-19 был выявлен у 6511 человек.
Накануне сообщалось о смерти 74 пациентов.
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