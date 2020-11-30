В Москве за сутки умерли 76 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки скончались 76 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 8978, следует из данных оперативного штаба.

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«В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом», — говорится в сообщении в Telegram-канале. По состоянию на 30 ноября в Москве за сутки COVID-19 был выявлен у 6511 человек. Накануне сообщалось о смерти 74 пациентов.