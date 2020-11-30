В Москве за сутки умерли 76 пациентов с COVID-19

Короткая ссылка
В Москве за сутки скончались 76 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 8978, следует из данных оперативного штаба.
В Москве за сутки умерли 76 пациентов с COVID-19
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом», — говорится в сообщении в Telegram-канале. 

По состоянию на 30 ноября в Москве за сутки COVID-19 был выявлен у 6511 человек.

Накануне сообщалось о смерти 74 пациентов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить