В АТОР рассказали о популярных направлениях на Новый год
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Об этом сообщает Life.ru.
Лидируют отечественные направления, в первую очередь лыжные курорты и термальные источники. Городской туризм также имеет место.
Среди международных направлений россиянам интересны все доступные маршруты, в лидерах Турция.
Вырос спрос на ОАЭ и Мальдивы, далее следуют Куба, Занзибар и Танзания.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию в отрасли.