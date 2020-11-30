В АТОР рассказали о популярных направлениях на Новый год

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал о популярных направлениях на Новый год.

Об этом сообщает Life.ru.

Лидируют отечественные направления, в первую очередь лыжные курорты и термальные источники. Городской туризм также имеет место.

Среди международных направлений россиянам интересны все доступные маршруты, в лидерах Турция.

Вырос спрос на ОАЭ и Мальдивы, далее следуют Куба, Занзибар и Танзания.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию в отрасли.