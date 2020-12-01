В Москве прокомментировали ситуацию по развитию метро

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В Москве прокомментировали ситуацию по развитию метрополитена, отмечается, что Троицкая ветка улучшит транспортную обеспеченность более 1 млн человек.
В Москве прокомментировали ситуацию по развитию метро
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на данные пресс-службы мэрии и правительства Москвы.

Троицкая линия пройдёт от станции МЦК «Крымская» до города Троицка.

«На сегодняшний день две проходки между двумя станциями уже завершены, ещё три находятся в стадии проходки», — цитирует издание мэра Сергея Собянина.

Он отметил, что Троицкая ветка уже получает свои реальные очертания. По его словам, это самый большой радиус метро в Москве, его протяжённость составляет порядка 40 км, на нём расположится 16 станций.

Полностью проходческую работу данной ветки планируется завершить к концу 2021 года.

Ввод участков Троицкой линии от «Улицы Новаторов» до «Коммунарки» запланирован на 2023—2024 годы.

Ранее Nation News сообщало, что в Санкт-Петербурге выделят дополнительные средства на строительство метро, сумму увеличат до 10 млрд рублей до конца текущего года.

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