Сниккарс стал заместителем главы Минэнерго
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Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.
«Назначить Сниккарса Павла Николаевича заместителем министра энергетики Российской Федерации», — говорится в документе.
Юрий Маневич, занимавший пост замглавы министерства, освобождён от должности по собственной просьбе.
Сниккарс с 2013 года возглавлял департамент развития электроэнергетики Минэнерго.
Ранее Мишустин назначил Дениса Буцаева главой Российского экологического оператора.