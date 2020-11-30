Сниккарс стал заместителем главы Минэнерго

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Павла Сниккарса заместителем министра энергетики России.
Сниккарс стал заместителем главы Минэнерго
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.

«Назначить Сниккарса Павла Николаевича заместителем министра энергетики Российской Федерации», — говорится в документе.

Юрий Маневич, занимавший пост замглавы министерства, освобождён от должности по собственной просьбе.

Сниккарс с 2013 года возглавлял департамент развития электроэнергетики Минэнерго.

Ранее Мишустин назначил Дениса Буцаева главой Российского экологического оператора.

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