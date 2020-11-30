В России рынок подержанных электромобилей вырос на 75% по сравнению с прошлым годом. В октябре 2020 года было продано 608 электромобилей с пробегом.

Об этом сообщают Известия со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».

Самым популярным электрокаром агентство признало хетчбэк Nissan Leaf. Обладателями таких подержанных машин в октябре 2020 года стали 542 жителя страны.

Больше всего электрокаров с пробегом в октябре 2020 года купили жители Иркутской области — 61 единицу. На втором месте находится Приморский край — 58 электромобилей. Замыкает тройку лидеров Краснодарский край, где было продано 54 машины.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что эксперты оценили ситуацию на рынке автомобилей с пробегом в России.