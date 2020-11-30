В России рынок подержанных электромобилей вырос на 75%

Короткая ссылка
В России рынок подержанных электромобилей вырос на 75% по сравнению с прошлым годом. В октябре 2020 года было продано 608 электромобилей с пробегом.
В России рынок подержанных электромобилей вырос на 75%
  • РИА Новости

Об этом сообщают Известия со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».

Самым популярным электрокаром агентство признало хетчбэк Nissan Leaf. Обладателями таких подержанных машин в октябре 2020 года стали 542 жителя страны.

Больше всего электрокаров с пробегом в октябре 2020 года купили жители Иркутской области — 61 единицу. На втором месте находится Приморский край — 58 электромобилей. Замыкает тройку лидеров Краснодарский край, где было продано 54 машины.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что эксперты оценили ситуацию на рынке автомобилей с пробегом в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить