Глава Минтруда прокомментировал идею расширить полномочия министерства
- © Сергей Мамонтов
- РИА Новости
«Если такое решение будет принято, я хочу сказать, что Министерство труда и социальной защиты приложит максимум усилий для качественной реализации этой задачи», — цитирует министра РИА Новости.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила наделить Минтруд правом контролировать семейную политику и изменить название ведомства.
По её словам, нужна структура, которая будет комплексно администрировать семейную политику в стране.