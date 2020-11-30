Глава Минтруда прокомментировал идею расширить полномочия министерства

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Глава Минтруда России Антон Котяков прокомментировал предложение о расширении полномочий министерства.
Глава Минтруда прокомментировал идею расширить полномочия министерства
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

«Если такое решение будет принято, я хочу сказать, что Министерство труда и социальной защиты приложит максимум усилий для качественной реализации этой задачи», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила наделить Минтруд правом контролировать семейную политику и изменить название ведомства.

По её словам, нужна структура, которая будет комплексно администрировать семейную политику в стране. 

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