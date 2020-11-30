Главы округов Подмосковья проверят пункты вакцинации от COVID-19

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил главам городских округов Подмосковья проконтролировать готовность пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
Главы округов Подмосковья проверят пункты вакцинации от COVID-19
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

По его словам, каждую неделю власти получают всё большие объёмы вакцины. 

«Мы должны быть готовы развернуть все необходимые пункты вакцинации на всех территориях Московской области. В максимуме их будет 90, они должны быть снабжены всем необходимым оборудованием, в частности, специфика — это низкотемпературное хранение. Обращаю внимание, что главы должны лично проверить готовность пунктов вакцинации», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что в регионе завершилось развёртывание инфекционных коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что массовая вакцинация «ЭпиВакКороной» начнётся в России в 2021 году.

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