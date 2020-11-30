Главы округов Подмосковья проверят пункты вакцинации от COVID-19
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- РИА Новости
По его словам, каждую неделю власти получают всё большие объёмы вакцины.
«Мы должны быть готовы развернуть все необходимые пункты вакцинации на всех территориях Московской области. В максимуме их будет 90, они должны быть снабжены всем необходимым оборудованием, в частности, специфика — это низкотемпературное хранение. Обращаю внимание, что главы должны лично проверить готовность пунктов вакцинации», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим он добавил, что в регионе завершилось развёртывание инфекционных коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
Ранее сообщалось, что массовая вакцинация «ЭпиВакКороной» начнётся в России в 2021 году.