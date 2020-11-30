Эксперт оценил эффективность программы туристического кешбэка

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Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян оценил эффективность программы туристического кешбэка.
Эксперт оценил эффективность программы туристического кешбэка
  • Pixabay

«Второй этап получился гораздо лучше, чем первый, но второй тур не учёл все ошибки. Он сильно ограничил время пребывания. С другой стороны, туда наконец-то попали курортные зоны, которые не попали в первую волну», — рассказал эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его прогнозам, если кешбэк стартует третий раз и включит в себя летний период, это «способно толкнуть» ранние бронирования на следующий 2021 год для отечественной туротрасли.

Ранее Nation News сообщал, что в Сочи побывали более 4 млн человек с начала 2020 года.

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