Эксперт оценил эффективность программы туристического кешбэка

Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян оценил эффективность программы туристического кешбэка.

«Второй этап получился гораздо лучше, чем первый, но второй тур не учёл все ошибки. Он сильно ограничил время пребывания. С другой стороны, туда наконец-то попали курортные зоны, которые не попали в первую волну», — рассказал эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его прогнозам, если кешбэк стартует третий раз и включит в себя летний период, это «способно толкнуть» ранние бронирования на следующий 2021 год для отечественной туротрасли.

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