Эксперт оценил влияние пандемии COVID-19 на демографическую ситуацию в России

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Доктор экономических наук, директор института демографии Анатолий Вишневский оценил влияние пандемии COVID-19 на демографическую ситуацию в России.
Эксперт оценил влияние пандемии COVID-19 на демографическую ситуацию в России
  • Pixabay

Специалист напомнил в беседе с радио «Комсомольская правда», что в Россию коронавирус пришёл только в марте, так что в настоящее время рожают женщины, зачавшие детей до этого.

По словам специалиста, спад рождаемости, безусловно, будет, но COVID-19 тут ни при чём.

«Конечно, это предвидеть сложно, но дело в том, что у нас всё равно должно уменьшиться число рождений», — поясняет он.

Как комментирует специалист, это связано с сокращением числа женщин детородного возраста, условно от 20 до 40 лет.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о росте рождаемости на 10,5%.

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