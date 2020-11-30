Три человека погибли в ДТП в Кабардино-Балкарии

Три человека погибли и ещё двое пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе «Кавказ» в Кабардино-Балкарии.

«В 06:10 мск в понедельник на 426-м километре федеральной дороги «Кавказ» произошло столкновение двух автомобилей: Nissan Teana и «Лада-Приора», — цитирует РИА Новости сообщение регионального МВД.

Отмечается, что детей среди участников ДТП не было.

Пострадавшие были госпитализированы.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее в Сергиевском районе Самарской области столкнулись и загорелись два грузовика, в результате чего три человека погибли и ещё один пострадал.