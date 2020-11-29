Путин попросил чиновников в Сибири не снимать шапки на морозе
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- РИА Новости
Как сообщает портал «Вести», во время видеосвязи с главой государства вице-премьер Виктория Абрамченко, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, полпред президента в СФО Сергей Меняйло и мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин поспешили избавиться от головных уборов, что заметил президент.
«Зря вы там шапки снимаете... Наденьте шапки, холодно — уши замёрзнут. Серьёзно, оденьтесь. Ну что вы. Заболеете ещё, не хватало», — сказал Путин.
Как позднее объяснил мэр Усолья-Сибирского, «было холодно, но полчаса потерпеть можно».