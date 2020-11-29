Путин попросил чиновников в Сибири не снимать шапки на морозе

Президент России Владимир Путин во время телемоста попросил чиновников из Сибири не снимать шапки из-за холодной погоды.

Как сообщает портал «Вести», во время видеосвязи с главой государства вице-премьер Виктория Абрамченко, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, полпред президента в СФО Сергей Меняйло и мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин поспешили избавиться от головных уборов, что заметил президент.

«Зря вы там шапки снимаете... Наденьте шапки, холодно — уши замёрзнут. Серьёзно, оденьтесь. Ну что вы. Заболеете ещё, не хватало», — сказал Путин.

Как позднее объяснил мэр Усолья-Сибирского, «было холодно, но полчаса потерпеть можно».