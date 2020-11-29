На острове Русский к энергоснабжению подключили почти 500 квартир

В посёлке Подножье на острове Русский в Приморском крае энергоснабжение восстановили ещё в 470 квартирах.

«К 12 часам ночи мы подключили целую группу домов: два дома — на 75 квартир, один — на 60 и ещё один — на 180. Плюс ещё 80 квартир», — приводит пресс-служба регионального правительства слова губернатора края Олега Кожемяко.

Он также отметил, что генераторы будут работать до трёх часов ночи, а затем отключаться на перерыв до восьми утра.

Ранее Министерство энергетики России сообщило, что во всех домах Владивостока восстановлено теплоснабжение.