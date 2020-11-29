На острове Русский к энергоснабжению подключили почти 500 квартир

Короткая ссылка
В посёлке Подножье на острове Русский в Приморском крае энергоснабжение восстановили ещё в 470 квартирах.
На острове Русский к энергоснабжению подключили почти 500 квартир
  • © РИА Новости / Пресс-служба ФКУ ДСД "Дальний Восток"

«К 12 часам ночи мы подключили целую группу домов: два дома — на 75 квартир, один — на 60 и ещё один — на 180. Плюс ещё 80 квартир», — приводит пресс-служба регионального правительства слова губернатора края Олега Кожемяко.

Он также отметил, что генераторы будут работать до трёх часов ночи, а затем отключаться на перерыв до восьми утра.

Ранее Министерство энергетики России сообщило, что во всех домах Владивостока восстановлено теплоснабжение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить