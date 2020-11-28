В Москве прошла конференция по участию СМИ в борьбе с терроризмом

В Москве завершилась XVI международная конференция по вопросам участия СМИ в противодействии терроризму, в которой приняли участие журналисты, представители силовых структур, а также руководители электронных СМИ, предприниматели и учёные.

В мероприятии поучаствовали люди из разных стран, в том числе из России, Франции, Италии, Индии, Израиля, Испании, Марокко, Румынии и других.

На конференции поднимались вопросы, связанные с методами работы СМИ во время освещения терактов и происшествий.

Одной из тем также стала пандемия коронавируса, сообщает ОТР.

По результатам мероприятия участники приняли итоговый документ, в котором они обратили внимание на «изменение вектора журналистики» на укрепление международной профессиональной солидарности в плане предупреждения и предотвращения террористических актов, на организацию журналистских расследований и анализ происшествий, за которыми стоят преступники-одиночки.

Кроме того, участники конференции предложили Международной академии телевидения и радио сформировать Рабочую группу конференции и предложить её участникам до 15 декабря внести свои уточнения и дополнения к документу.