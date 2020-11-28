Онищенко выступил только за вакцинацию групп риска

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН выразил мнение, что вакцинировать от коронавируса нужно только группы риска, среди которых пожилые люди и люди с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями.

«Я не согласен с тем, что нужно всех вакцинировать. Надо привить группы риска: пожилое поколение, а также молодых с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями. В группу риска также должны войти врачи и учителя», — сказал он.

Онищенко добавил, что этого будет достаточно для остановки эпидпроцесса.

«Но это всё равно массовая вакцинация, ведь одного старшего поколения у нас 20—30 млн человек», — уточнил он.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в стране в 2021 году планируется привить от коронавирусной инфекции COVID-19 несколько десятков миллионов человек.