Автодилеры допускают дефицит автомобилей в салонах до весны 2021 года

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Автодилеры не исключили, что дефицит новых автомобилей в автосалонах в России может продлиться до весны 2021 года.
Автодилеры допускают дефицит автомобилей в салонах до весны 2021 года
  • Reuters

«В августе мы фиксировали дефицит преимущественно в премиальных брендах, тогда как сейчас есть недостаток и в самых востребованных моделях из массового сегмента. В некоторых марках дефицит чувствуется сильнее, чем в августе», — приводит ТАСС слова директора по маркетингу «Рольфа» Виталия Шонии.

В «Автомире» отметили, что дефицит по большинству марок будет сохраняться как минимум до конца декабря, а в случае ухудшения ситуации с COVID-19 проблемы с предложением будут ощущаться и в I квартале 2021 года.

«Дефицит на новые автомобили сохранится до весны 2021 года», — заявил генеральный директор «АвтоСпецЦентра» Денис Петрунин.

Ранее вице-председатель Комитета по защите прав автомобилистов в Екатеринбурге Максим Едрышов в беседе с URA.RU оценил влияние пандемии на спрос на автомобили в России.

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