Экономист рассказал, как снизить долговое бремя

Экономист Константин Селянин рассказал, как снизить долговое бремя.

В беседе с URA.RU он заявил, что первый и очевидный вариант для закрытия долгов по кредитам — пересмотр и сокращение расходов.

Также можно обратиться в банк для реструктуризации долгов.

«Я не скажу, что банки идут на это охотно, но идут довольно часто. Потому что когда есть выбор между должником, который вообще ничего не платит, и должником, который платит, пусть меньше, пусть дольше, банк, конечно, выберет второй вариант», — пояснил он.

Ещё один вариант — банкротство. Как отметил Селянин, это означает, что кредитная история будет испорчена.

«Этот заёмщик, скорее всего, уже никогда не получит никакие новые кредиты. Есть пятилетний период, когда это в принципе запрещено. Кроме того, будут взяты под контроль все финансовые доходы такого банкрота», — добавил эксперт.

Ранее газета «Известия» сообщала, что количество заёмщиков с четырьмя и более кредитами в России в январе — сентябре 2020 года выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, до 4 млн человек.