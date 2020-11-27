Эксперты оценили ситуацию на рынке автомобилей с пробегом в России

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Эксперты оценили ситуацию на рынке подержанных автомобилей в России. По прогнозу, изменений на рынке машин с пробегом в 2021 году не предвидится.
Эксперты оценили ситуацию на рынке автомобилей с пробегом в России
  • Reuters

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Объём вторичного рынка в следующем году составит около 5,5 млн автомобилей.

«Главную роль играет предложение. Сколько машин вышло на рынок, столько и будет продано. Просто потому, что фактор цены имеет гораздо меньше ограничений, чем в новых автомобилях», — заявил эксперт аналитического агентства «Автостат» Даниил Пивоваров.

Ранее автоэксперт Павел Малыванов в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору машины.

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