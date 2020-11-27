Эксперты оценили ситуацию на рынке автомобилей с пробегом в России
- Reuters
Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».
Объём вторичного рынка в следующем году составит около 5,5 млн автомобилей.
«Главную роль играет предложение. Сколько машин вышло на рынок, столько и будет продано. Просто потому, что фактор цены имеет гораздо меньше ограничений, чем в новых автомобилях», — заявил эксперт аналитического агентства «Автостат» Даниил Пивоваров.
Ранее автоэксперт Павел Малыванов в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору машины.