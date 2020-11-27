Опрос: только 5% россиян следуют своему списку покупок

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Перед походом в магазин 85% россиян составляют список покупок, но только 5% ему следуют, говорится в опросе, проведённом сервисом «Сбермаркет» и компанией ResearchMe.
Опрос: только 5% россиян следуют своему списку покупок
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru.

Чаще всего поводом для импульсивных покупок становятся акционные продукты питания, такой ответ дали 61% респондентов.

Более половины опрошенных спонтанно покупают носки или нижнее бельё. На третьем месте — приобретение одежды, такой ответ дал каждый третий россиянин.

Женщины более склонны к спонтанным тратам, чем мужчины (72% против 28%).

Ранее экономист, политолог Александр Дудчак в беседе с Nation News оценил влияние пандемии на потребительские привычки россиян.

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