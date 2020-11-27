Опрос: только 5% россиян следуют своему списку покупок
- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru.
Чаще всего поводом для импульсивных покупок становятся акционные продукты питания, такой ответ дали 61% респондентов.
Более половины опрошенных спонтанно покупают носки или нижнее бельё. На третьем месте — приобретение одежды, такой ответ дал каждый третий россиянин.
Женщины более склонны к спонтанным тратам, чем мужчины (72% против 28%).
Ранее экономист, политолог Александр Дудчак в беседе с Nation News оценил влияние пандемии на потребительские привычки россиян.