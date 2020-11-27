В «Опоре России» прокомментировали идею создать в России программу «Семейный индекс»

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Член президиума «Опоры России» Юрий Савёлов прокомментировал предложение создать в стране льготную программу для семей «Семейный индекс».
В «Опоре России» прокомментировали идею создать в России программу «Семейный индекс»
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«Любую инициативу по демографии я оцениваю очень положительно», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его мнению, исключения из правил есть всегда, поэтому и существуют правила.

«Если ребёнок хорошо учится, то за квартплату не пять тысяч, а две или три тысячи, так, может, и репетитора взять, чтобы ребёнка поднять в хорошисты», — считает он.

Ранее депутат Госдумы Елена Строкова выступила с инициативой создать в России льготную программу для семей «Семейный индекс», основанную на показателях их деятельности как отдельной ячейки общества.

Исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина в беседе с Nation News прокомментировала решение правительства России направить дополнительно 62 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям на детей от трёх до семи лет.

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