В «Опоре России» прокомментировали идею создать в России программу «Семейный индекс»
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«Любую инициативу по демографии я оцениваю очень положительно», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его мнению, исключения из правил есть всегда, поэтому и существуют правила.
«Если ребёнок хорошо учится, то за квартплату не пять тысяч, а две или три тысячи, так, может, и репетитора взять, чтобы ребёнка поднять в хорошисты», — считает он.
Ранее депутат Госдумы Елена Строкова выступила с инициативой создать в России льготную программу для семей «Семейный индекс», основанную на показателях их деятельности как отдельной ячейки общества.
Исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина в беседе с Nation News прокомментировала решение правительства России направить дополнительно 62 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям на детей от трёх до семи лет.