Эксперт оценил ситуацию с накоплениями россиян
- РИА Новости
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он отметил, что люди понесли деньги в банки.
«В любом случае в прошлом году у народа существовала серьёзная подушка безопасности. Половина населения в случае увольнения может чувствовать себя достаточно уверенно», — считает эксперт.
По его словам, общая сумма сбережений на банковских счетах россиян — около 32 трлн рублей.
«Это более 30% ВВП», — отметил Зубец.
Ранее экономист, руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев в беседе с Nation News рассказал о перспективах банковского сектора в России.