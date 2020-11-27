Эксперт оценил ситуацию с накоплениями россиян

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Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец оценил ситуацию с накоплениями россиян.
Эксперт оценил ситуацию с накоплениями россиян
  • РИА Новости

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он отметил, что люди понесли деньги в банки.

«В любом случае в прошлом году у народа существовала серьёзная подушка безопасности. Половина населения в случае увольнения может чувствовать себя достаточно уверенно», — считает эксперт.

По его словам, общая сумма сбережений на банковских счетах россиян — около 32 трлн рублей.

«Это более 30% ВВП», — отметил Зубец.

Ранее экономист, руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев в беседе с Nation News рассказал о перспективах банковского сектора в России.

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