Путин поздравил экипаж парусника «Седов» с успешной экспедицией

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Российский лидер Владимир Путин поздравил экипаж и курсантов учебного парусного судна «Седов» с успешной экспедицией и возвращением домой. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин поздравил экипаж парусника «Седов» с успешной экспедицией
  • РИА Новости

«Поздравляю вас с возвращением домой, к родным берегам. Искренне рад, что ваша экспедиция прошла успешно и курсанты из разных городов страны — будущие судоводители, механики, мотористы, радисты», — говорится в сообщении.

Президент отметил, что члены экипажа «достойно справились с поставленными задачами, продемонстрировали отличные знания и подготовку, командный дух и сплочённость, в преддверии столетнего юбилея легендарного барка «Седов» подарили ему замечательную возможность совершить трансарктический переход по акватории Северного морского пути — из Владивостока в Калининград».

Путин заявил, что «впервые в истории мореплавания за одну навигацию парусное судно пересекло Берингово, Чукотское, Восточно-Сибирское моря, море Лаптевых, Карское и Баренцево, причём часть маршрута была пройдена под парусом, без помощи двигателя, что является беспрецедентным случаем в арктических широтах и позволяет говорить о безопасности и мощном транспортном потенциале СМП как кратчайшего маршрута между западными регионами России и Дальним Востоком».

Как сообщает ТАСС, парусник «Седов» завершил кругосветную экспедицию 2019—2020 годов, вернувшись в пятницу в Балтийск. 

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