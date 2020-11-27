Песков объяснил отсутствие маски у Путина во время поездки в Саров

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Саров не использовал маску, поскольку были предприняты все необходимые меры безопасности в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, почему участники мероприятий не соблюдали социальную дистанцию и были без средств защиты.

«Безусловно, пример — это важно, но в случае президента не следует забывать, что и люди, которые с ним встречаются, их эпидемиологическая безопасность также соответствующим образом обеспечивается», — сказал он журналистам.

По его словам, это «не просто массовое бесконтрольное общение».

Путин прилетел в Саров в четверг, 26 ноября. Он возложил цветы к памятнику академику Юлию Харитону, осмотрел цифровые разработки ядерного центра, провёл по видеосвязи совещание.