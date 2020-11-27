Песков объяснил отсутствие маски у Путина во время поездки в Саров

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Саров не использовал маску, поскольку были предприняты все необходимые меры безопасности в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков объяснил отсутствие маски у Путина во время поездки в Саров
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

Представителя Кремля спросили, почему участники мероприятий не соблюдали социальную дистанцию и были без средств защиты.

«Безусловно, пример — это важно, но в случае президента не следует забывать, что и люди, которые с ним встречаются, их эпидемиологическая безопасность также соответствующим образом обеспечивается», — сказал он журналистам.

По его словам, это «не просто массовое бесконтрольное общение».

Путин прилетел в Саров в четверг, 26 ноября. Он возложил цветы к памятнику академику Юлию Харитону, осмотрел цифровые разработки ядерного центра, провёл по видеосвязи совещание.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить