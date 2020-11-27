Эксперт предупредил о возможных случаях мошенничества в период распродаж

Начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов предупредил о рисках в период распродаж.

«Промежуток времени короткий, скидки большие, все сейчас в ажиотаже побегут покупать подарки к предстоящему Новому году. Этот ажиотаж помогает мошенникам втираться в доверие к гражданам», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, многие компании фиксируют прежде всего рост поддельных сайтов, создание фишинговых ресурсов.

Как отметил эксперт, в случае получения рассылки от неизвестного бренда нежелательно переходить по ссылкам или открывать вложенные файлы. Сизов советует зайти через поисковик на оригинальный сайт и проверить акцию. Также можно посмотреть отзывы в интернете.

«Нужно всегда представлять себе приблизительную себестоимость товара. Если даже у более дешёвых производителей вы не встречаете такую низкую цену, это должно наводить на подозрения. А вот на услуги скидка может быть достаточно существенной — компании могут делать акции, чтобы увеличить свою клиентскую базу», — сказал эксперт.

Ранее президент Судебно-экспертной палаты России Денис Шульженко в беседе с газетой «Известия» рассказал о схемах мошенничества во время пандемии.