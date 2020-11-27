Власти Москвы рассказали о мерах по усилению амбулаторного звена

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Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о мерах по усилению амбулаторного звена.
Власти Москвы рассказали о мерах по усилению амбулаторного звена
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«И мы приняли ряд мер, направленных на усиление амбулаторного звена. Во-первых, на сегодняшний день принято решение, что мы открываем дополнительных 12 КТ-центров, они в круглосуточном режиме будут оказывать помощь больным с коронавирусом, включая полную диагностику и выдачу необходимых лекарств. Во-вторых, на работу в поликлиники у нас направлено 300 сотрудников МФЦ, которые усилят кол-центры поликлиник», — цитирует ТАСС Ракову.

Ранее сообщалось, что в Москве в течение суток зафиксировали 7918 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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