В Крыму производство овощей увеличилось на 60% за год

В Республике Крым за 2020 год производство овощей, таких как пекинская капуста и картофель, увеличили на 60%.

Об этом в эфире телеканала «Крым 24» рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства республики Денис Кратюк.

«Производство овощей увеличили почти на 60%, пекинская капуста или те культуры, которые завозились из южных регионов, тот же картофель, который выращивается у нас. Да, Крым — неспецифичный регион для него (картофеля. — RT), но его собирают прямо с поля — и уходит на материк», — сказал Кратюк.

По его информации, в Крыму за год могут собрать три урожая земляники. За текущий период объём увеличили почти в два раза.

«Мы собрали тысячи тонн, рынок бездонный. Была завезена голубика, мы увидели перспективы», — добавил Кратюк.

Ранее портал RIA56 передавал, что в Оренбургской области за период с января по сентябрь 2020 года экспорт продукции АПК вырос на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.