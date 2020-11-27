По факту ДТП с автобусом под Калугой возбуждено дело

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Полиция возбудила уголовное дело по факту аварии с участием пассажирского автобуса в Калужской области.
По факту ДТП с автобусом под Калугой возбуждено дело
  • © МЧС России по Краснодарскому краю

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы управления МВД России по региону.

Отмечается, что 12 человек получили травмы, пятеро из них были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли в результате столкновения «газели» и КамАЗа в Выселковском районе Краснодарского края.

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