По факту ДТП с автобусом под Калугой возбуждено дело

Полиция возбудила уголовное дело по факту аварии с участием пассажирского автобуса в Калужской области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы управления МВД России по региону.

Отмечается, что 12 человек получили травмы, пятеро из них были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли в результате столкновения «газели» и КамАЗа в Выселковском районе Краснодарского края.