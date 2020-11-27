ОНК: бывший замглавы ФСИН Максименко отказывается признать вину

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RT
Бывший заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко, задержанный накануне, провёл ночь в ИВС №1 ГУ МВД. Об этом RT сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, посетивший Максименко в изоляторе утром 27 ноября. По его словам, задержанный отказывается признать вину.
ОНК: бывший замглавы ФСИН Максименко отказывается признать вину
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«Валерий Максименко был доставлен в ИВС на Петровке, 38 вчера вечером. Ночь он провёл один в камере, соседей у него пока нет. Выглядит он плохо, явно подавлен, сказал, что вечером у него подскочило давление и в ИВС ему выдали необходимые лекарства», — рассказал правозащитник, напомнив, что в ИВС правилами не предусмотрены телевизоры, холодильники, электрочайники, и ничего это в камере Максименко нет.

Отмечается, что бывший замдиректора ФСИН отказывается признать вину.

«Конечно, вину я не признаю», — процитировал Мельников слова Максименко.

26 ноября стало известно, что бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерия Максименко задержали по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе между территориальными управлениями ФСИН и ведомственного ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу».

Отмечается, что «строительная организация заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения».

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