Чекунков рассказал о восстановлении энергоснабжения Владивостока
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«Постоянная схема будет восстановлена, по предварительным оценкам Министерства энергетики, в течение 1-2 месяцев. Это время мы будем жить в напряжённом, нервном периоде, периодически будет «выбивать», — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что самое главное, что удалось не допустить перебоев в работе медучреждений. Это стало возможным благодаря оперативной переброске генераторов в больницы.
Ранее Министерство энергетики России сообщило, что во всех домах Владивостока восстановлено теплоснабжение.