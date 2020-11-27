Чекунков рассказал о восстановлении энергоснабжения Владивостока

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал о сроках восстановления постоянного энергоснабжения Владивостока.

«Постоянная схема будет восстановлена, по предварительным оценкам Министерства энергетики, в течение 1-2 месяцев. Это время мы будем жить в напряжённом, нервном периоде, периодически будет «выбивать», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что самое главное, что удалось не допустить перебоев в работе медучреждений. Это стало возможным благодаря оперативной переброске генераторов в больницы.

Ранее Министерство энергетики России сообщило, что во всех домах Владивостока восстановлено теплоснабжение.