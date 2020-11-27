Чиновницу отстранили от работы из-за ситуации на острове Русский

Короткая ссылка
Главу административно-территориального управления острова Русский во Владивостоке отстранили от работы, так как она не помогала местным жителям после циклона.
Чиновницу отстранили от работы из-за ситуации на острове Русский
  • © 25.mchs.gov.ru

Об этом сообщает правительство Приморья.

«За непринятие мер по оказанию помощи населению от своих обязанностей будет отстранена руководитель административно-территориального управления острова Русский», — говорится в сообщении.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отметил, что чиновница не справилась со своими обязанностями.

«В течение недели неоднократно посещали Русский остров, ни разу не видели её, не слышали от населения ни одного слова благодарности за оказанную работу», — обратился Кожемяко к главе Владивостока Олегу Гуменюку.

Ранее сообщалось, что для уборки наледи с вант моста на острове Русский собираются привлечь профессиональных альпинистов из других регионов Дальнего Востока.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить