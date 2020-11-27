Чиновницу отстранили от работы из-за ситуации на острове Русский

Главу административно-территориального управления острова Русский во Владивостоке отстранили от работы, так как она не помогала местным жителям после циклона.

Об этом сообщает правительство Приморья.

«За непринятие мер по оказанию помощи населению от своих обязанностей будет отстранена руководитель административно-территориального управления острова Русский», — говорится в сообщении.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отметил, что чиновница не справилась со своими обязанностями.

«В течение недели неоднократно посещали Русский остров, ни разу не видели её, не слышали от населения ни одного слова благодарности за оказанную работу», — обратился Кожемяко к главе Владивостока Олегу Гуменюку.

Ранее сообщалось, что для уборки наледи с вант моста на острове Русский собираются привлечь профессиональных альпинистов из других регионов Дальнего Востока.