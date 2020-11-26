В Подмосковье более 1,7 тысячи детей-сирот обрели семью с начала года

В Московской области более 1,7 тыс. детей-сирот обрели семью с начала 2020 года.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина, в настоящее время в регионе более 4 тыс. приёмных семей. Работа по устройству детей в семьи — важное направление деятельности ведомства.

«С этой целью в регионе работает школа приёмных родителей — её прохождение является обязательным условием для усыновителей. В школе психологи, медики и юристы отвечают на самые актуальные вопросы, помогают подготовиться к родительству», — отметила Каклюгина.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге усыновили более 330 детей-сирот с начала 2020 года.