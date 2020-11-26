У главы Нижневартовска выявлен коронавирус

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У главы Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе Василия Тихонова выявлена коронавирусная инфекция COVID-19.

«Друзья, вот и меня не обошла стороной болезнь. Обращаюсь к каждому из вас: берегите себя и своих родных», — написал Тихонов в Instagram.

В администрации Нижневартовска уточнили, что состояние Тихонова удовлетворительное, он находится под наблюдением врачей.

«Уже почти две недели глава находится в отпуске, но в городе. На связи и продолжает дистанционно работать», — цитирует представителя мэрии РИА Новости.

В начале октября губернатор ХМАО Наталья Комарова перешла на удалённый режим работы после положительного результата теста на коронавирус.

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