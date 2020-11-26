Собянин призвал не заниматься самолечением при коронавирусе

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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» призвал граждан не заниматься самолечением при заболевании коронавирусной инфекцией COVID-19.
Собянин призвал не заниматься самолечением при коронавирусе
  • РИА Новости

Собянин заявил, что категорически против, чтобы люди запасались «какими-либо антиковидными лекарствами без назначения врача».

«Это очень плохо. Это очень опасно. Потому что человек, который занимается самолечением, рискует попасть не просто в больницу, а напрямую в реанимацию», — сказал он.

Также мэр заявил о достаточном количестве в городе лекарств для лечения от коронавируса.

Он отметил, что нельзя говорить о том, что противовирусные или антибактериальные лекарства, которые продаются в аптеках без рецепта, предназначены для борьбы с COVID-19.

«Только врач может определить, какие лекарства необходимо принимать в ситуации, когда вы заболели COVID-19. Это разные лекарства. Лекарства от COVID-19 выписываются только врачом, и они бесплатно доставляются больному», — сказал Собянин.

По его словам, «не надо бегать по аптекам и скупать лекарства».

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