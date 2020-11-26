Адвокат рассказала о правах потребителей на возврат товаров

Адвокат Екатерина Антонова рассказала о правах потребителей на возврат товаров.

Согласно закону о защите прав потребителей, период, данный покупателю на возврат, зависит от того, ненадлежащего или надлежащего качества покупка.

В беседе с ФАН Антонова пояснила, что в первом случае потребитель может отказаться от покупки, пока действует гарантия или срок годности. Если такой отметки нет, то у покупателя есть два года, чтобы сдать брак.

Если же, к примеру, платье или туфли не подошли по размеру, то их примут обратно в товарном виде со всеми бирками в течение 14 дней с того момента, как они покинули магазин.

По словам адвоката, если магазин или производитель отказываются признавать ответственность и утверждают, что дефект возник не по их вине, то они должны сделать экспертизу за свой счёт. Если экспертиза выявит наличие вины покупателя в порче товара, то тот обязан возместить средства, потраченные на её проведение, а также связанные с ней затраты на хранение и перевозку.

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