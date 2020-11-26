Дочь Владислава Листьева рассказала о наследстве

Дочь телеведущего Владислава Листьева рассказала в беседе с радио «Комсомольская правда» о наследстве.

«То, что мой папа — Влад Листьев, я узнала от мамы только в семь лет. По телевизору тогда показывали программу «Взгляд». Потом папа стал вести «Поле чудес», но дома я эту программу не смотрела, уходила к крёстной. Мама не хотела видеть отца на экране. А я это шоу очень любила», — заявила 39-летняя Лера, дочь телеведущего от первого брака с Еленой Есиной.

По её словам, суд с последней женой Листьева Альбиной продолжался почти четыре года.

«Мама не хотела в это лезть, думала, что всё бесполезно. Тогда бабушка взяла всё в свои руки», — сказала дочь Листьева.

Полученные средства её семья вложила в небольшую квартиру на юге Москвы. Два автомобиля они продали и потратили деньги на учёбу и репетиторов для Леры.

1 марта 1995 года Владислав Листьев был убит в подъезде собственного дома в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

В 1995 году ему была присуждена премия «ТЭФИ» «За особый вклад в развитие телевидения» (посмертно).