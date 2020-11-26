Воробьёв назначил министра экологии и природопользования Подмосковья

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв назначил Андрея Разина на должность заместителя председателя правительства Подмосковья — министра экологии и природопользования региона.
Воробьёв назначил министра экологии и природопользования Подмосковья
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Вопросы экологической повестки сегодня являются особым приоритетом, важно продолжить рекультивацию закрытых полигонов, делать это качественно и в срок. Будем продолжать работу по улучшению муниципальных и государственных услуг в области земельно-имущественных отношений, повышению доходной части бюджета», — сказал Андрей Разин после утверждения его кандидатуры депутатами Мособлдумы.

Андрей Разин родился в Перми, окончил РГТЭУ и Российскую академию народного хозяйства. В 2017 году назначен и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Портал «Юга.ру» ранее сообщал о том, что на Кубани назначили нового министра экономики.

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