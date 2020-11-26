В Крыму потратят около 5 млрд рублей на ремонт теплосети

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства республики Исмет Аблаев рассказал, что объём средств, которые будут потрачены в ближайшие три года на ремонт систем теплоснабжения в Крыму, составит порядка 5—6 млрд рублей.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Симферополе, передаёт «Крыминформ».

«Что касается системы теплоснабжения, мы прекрасно понимаем, что и сети, и котельные имеют большой уровень износа. Также на сетях теплоснабжения есть потери порядка 60—70%. Есть программа теплосбережения, которая разработана совместно с коллегами из ГУП РК «Теплокоммунэнерго». Она рассчитана на финансирование порядка 5—6 млрд рублей в течение трёх лет. Есть понимание, какие сети, какие котельные должны быть заменены с учётом тех потерь, которые мы имеем на сегодняшний день», — сказал Исмет Аблаев.

В мае сообщалось о ремонте котельных в Московской области.