Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор лидеру ячейки «Аум Синрикё»
- РИА Новости
Как сообщает kp.ru, его признали виновным в том, что десять лет назад в Москве вместе с сообщниками мужчина создал и возглавил структурное подразделение религиозной террористической организации.
В июле 2018 года появилась информация о казни в Японии шестерых оставшихся членов секты «Аум Синрикё».
* Международное религиозное объединение «Аум Синрикё» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 20.09.2016.