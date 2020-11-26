Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор лидеру ячейки «Аум Синрикё»

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Южный окружной военный суд назначил наказание в виде 15 лет колонии главе российской ячейки террористического сообщества «Аум Синрикё»* Михаилу Устьянцеву.
Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор лидеру ячейки «Аум Синрикё»
  • РИА Новости

Как сообщает kp.ru, его признали виновным в том, что десять лет назад в Москве вместе с сообщниками мужчина создал и возглавил структурное подразделение религиозной террористической организации.

В июле 2018 года появилась информация о казни в Японии шестерых оставшихся членов секты «Аум Синрикё».

* Международное религиозное объединение «Аум Синрикё» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 20.09.2016.

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