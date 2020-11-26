Директор ФСИН рассказал о числе поступивших с начала года обращений

Директор ФСИН России Александр Калашников сообщил о получении чуть более 230 тыс. обращений от граждан, содержащихся в учреждениях службы.

«Общее количество обращений за девять месяцев 2020 года составило чуть более 230 тыс.», — сказал он, выступая на семинаре-тренинге уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации.

Глава ФСИН отметил, что, несмотря на снижение числа граждан, содержащихся в местах лишения свободы, «количество обращений остаётся стабильно высоким».

Первый заместитель директора ФСИН Анатолий Рудый уточнил, что наибольшее число обращений связано, в частности, с оказанием медицинской помощи, переводом отбывающих наказание ближе к дому, трудоустройством и неправомерным водворением в штрафные изоляторы.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова отметила, что каждое четвёртое обращение к ней связано с содержанием под стражей.