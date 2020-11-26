В Москве пройдёт марафон волонтёров #МыВместе

Марафон #МыВместе стартует в Москве 26 ноября. Он завершится 5 декабря — в День добровольца.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Волонтёры — участники марафона смогут придумать логотип для добровольческого движения города, поучаствовать в онлайн-квесте и поделиться своими достижениями.

«День добровольца — это праздник невероятных людей, которые вдохновляют личным примером и посвящают своё время добрым делам. Специально к этому событию мы подготовили для всех волонтёров столицы интересные активности», — рассказала председатель комитета общественных связей и молодёжной политики города Екатерина Драгунова.

Ранее издание «Невские новости» сообщало о работе волонтёров акции «Мы вместе» в Санкт-Петербурге.