В Совфеде предложили обучать студентов основам цифровой грамотности
- РИА Новости
Об этом Ирина Рукавишникова рассказала в беседе с «Парламентской газетой».
На практике это может выглядеть так: в учебниках для студентов по финансовому и налоговому праву вводятся новые разделы.
«Они должны рассказывать об особенностях открытия и ведения личного кабинета на сайтах госуслуг, Федеральной налоговой службы и других госорганов. Объяснять преимущества, которые государство предоставляет гражданам, взаимодействующим с ним в цифровом формате», — пояснила сенатор.
По словам парламентария, в настоящий момент сложно назвать профессии, которые бы находились вне цифрового контура. В связи с этим законодатели предлагают дополнять образовательные стандарты. Как считает Ирина Рукавишникова, внедрять цифровой ликбез надо по всем направлениям подготовки специалистов, где это ещё не учтено.
Сенатор также убеждена, что получение образования в школах и вузах должно быть напрямую связано с обучением цифровой и финансовой грамотности каждого гражданина.