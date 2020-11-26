В Совфеде предложили обучать студентов основам цифровой грамотности

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, член совета по развитию цифровой экономики при палате регионов Ирина Рукавишникова выразила мнение, что российским студентам необходимы новые дисциплины, рассказывающие о цифровой грамотности, в частности о работе с сайтами госорганов.

Об этом Ирина Рукавишникова рассказала в беседе с «Парламентской газетой».

На практике это может выглядеть так: в учебниках для студентов по финансовому и налоговому праву вводятся новые разделы.

«Они должны рассказывать об особенностях открытия и ведения личного кабинета на сайтах госуслуг, Федеральной налоговой службы и других госорганов. Объяснять преимущества, которые государство предоставляет гражданам, взаимодействующим с ним в цифровом формате», — пояснила сенатор.

По словам парламентария, в настоящий момент сложно назвать профессии, которые бы находились вне цифрового контура. В связи с этим законодатели предлагают дополнять образовательные стандарты. Как считает Ирина Рукавишникова, внедрять цифровой ликбез надо по всем направлениям подготовки специалистов, где это ещё не учтено.

Сенатор также убеждена, что получение образования в школах и вузах должно быть напрямую связано с обучением цифровой и финансовой грамотности каждого гражданина.