Суд арестовал обвиняемого в подготовке взрывов в Московском регионе

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Октябрьский районный суд Владимира арестовал на два месяца сторонника международной террористической организации, обвиняемого в подготовке взрывов в Московском регионе. Об этом сообщается на сайте суда.
Суд арестовал обвиняемого в подготовке взрывов в Московском регионе
  • РИА Новости

«В отношении обвиняемого Х. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, по 23 января 2021 года включительно», — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли деятельность ячейки «Исламского государства»*, члены которой планировали теракты в Московском регионе. Один из участников группы был задержан во Владимирской области.

В ходе обыска было обнаружено самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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