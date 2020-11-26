В Курганской области ликвидировали семь ОПГ за год

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В 2020 году в Курганской области полицейские ликвидировали семь организованных преступных групп (ОПГ).
В Курганской области ликвидировали семь ОПГ за год
  • РИА Новости

Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Сотрудниками органов внутренних дел Курганской области на системной основе ведётся работа по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп. В текущем году в регионе ликвидировано семь ОПГ, из которых три действовали в сфере незаконного оборота наркотиков», — говорится в ответе на запрос.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что прокуратура Краснодарского края передала в суд уголовное дело против участников организованной преступной группы, обвиняемой в обналичивании 4,65 млрд рублей.

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